تصريحات الأحد| مدرب الزمالك يقارن ميتشو بجروس.. والأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي للشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت 7 سبتمبر 2019.

مدرب الزمالك يقارن ميتشو بجروس.. ويوضح الفارق بين كهربا وأوناجم وبنشرقي

صرح أيمن عبدالعزيز المدرب العام لنادي الزمالك بأن الفريق في عهد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" أصبح يفكر بعقول الجهاز الفني بالكامل، قائلًا أن ثقافة العمل الجماعي تميز محمد أوناجم وأشرف بنشرقي عن محمود عبدالمنعم "كهربا".

حمدي النقاز يوجه رسالة لوليد صلاح الدين

أكد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، أن تحقيق لقب كأس مصر لم يكن وليد الصدفة وجاء بعد تعب طويل والكثير من المجهود من جمعي اللاعبين.

أوناجم: هدفنا دوري الأبطال

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صرح محمد أوناجم لاعب الزمالك بأن هدفه مع الفريق هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب التتويج بكأس مصر لموسم 2018-2020.

ميشو: لا نركز على مواجهة الأهلي في السوبر.. ونفكر في مواجهة دوري الأبطال

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفوز الذي حققه فريقه على بيراميدز وتوج من خلاله بطلًا لكأس مصر، جاء بسبب التزام لاعبيه بالتعليمات التي منحهم إياها.

أحمد ناجي: أبناء الزمالك أولى به.. ولم أطلب العمل بالجهاز الفني الجديد للأهلي

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، أنه لم يذهب لأحد ليطلب منه أخذ دور في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، مشيراً إلى أنه لديه مشكلة في العمل في الجهاز الفني لنادي الزمالك.

الأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي لمحمد الشناوي

نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد بشان وجود عروض احتراف رسمية لحارس الفريق محمد الشناوي خلال الفترة الحالية.