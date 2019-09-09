أمير مرتضى: الجماهير لا يمكنها الحكم على كافة الأمور.. وطلبت رحيل جروس رغم انتصاراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أنه طالب إدارة ناديه بضرورة رحيل كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق أثناء فترة تواجده بالنادي.

وأشار مرتضى في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أن الجماهير لا يمكنها الحكم على كافة الأمور، لافتًا إلى أن احتكاكه الدائم بالفريق يجعله أكثر قدرة على رؤية أخطاء عدة.

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وقال أمير مرتضى: "الانتصارات دائمًا ما تؤدي إلى إخفاء الأخطاء، أبلغت إدارة النادي بضرورة البحث عن جهاز فني جديد حتى أثناء انتصاراتنا في الكونفدرالية مع جروس".

وأكمل: "جروس وجهازه لم يكن على المستوى المأمول من جانبنا، بالتأكيد لهم دور كبير جدًا في تحقيق الفوز بالكونفدرالية، لكن هناك أمور لا تستطيع الجماهير الحكم عليها".

واختتم: "الجماهير أثناء الانتصارات تقوم برفع اللاعبين والجهاز الفني إلى السماء، لكن من هم يتواجدون مع الفريق بشكل دائم بإمكانهم الحكم على الأمور بشكل أكبر".