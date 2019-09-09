كهربا يهنئ الزمالك بالفوز بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: حرص محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي، على تهنئة لاعبي نادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز. ووضع كهربا صورة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك عبر موقع إنستجرام للتواصل الإجتماعي، حيث كتب عليها تهنئة للاعبي الأبيض. وعلق كهربا في الصورة: "مبروك لجماهير نادي الزمالك واخواتي الرجالة.. ألف مبروك". وحصد الزمالك لقب كأس مصر للمرة 27 في تاريخه بعدما تغلب على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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