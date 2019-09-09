النشرة الرياضة.. الزمالك يتوج بالكأس على حساب بيراميدز.. وهروب لاعب اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 8 سبتمبر.

اتحاد جدة السعودي يُعلن "هروب" لاعبه الإيفواري

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الأحد هروب لاعبه الإيفواري سيكو سانوجو دون الحصول على إذن مسبق من مسؤولي النادي أو الجهاز الفني للفريق.

واتفورد يُعلن تعيين المرشح السابق لتدريب الأهلي مدرباً له

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، عن إقالة مدربه الإسباني خافيير جارسيا كارلوس، بعد مرور 4 جولات فقط من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أجنبي جديد في الطريق للجهاز الفني للزمالك

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كشف مصدر من داخل الزمالك، أن المدير الفني ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" استقر على الاستعانة بريدوه بيردين لينضم إليه في الجهاز المعاون بدلًا من أنطونيو مدرب الأحمال الذي قرر الرحيل.

الشناوي يغادر مران الأهلي مصابًا

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للإصابة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ستاد التتش بمقر الجزيرة.

أومتيتي يغادر معسكر المنتخب الفرنسي بسبب الاصابة ويعود لصفوف برشلونة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مغادرة مدافع المنتخب صامويل أومتيتي معسكر "الديوك" وعودته إلى نادي برشلونة الإسباني، وكشفت تقارير صحيفة عن تعرض المدافع الفرنسي لإصابة في قدمه اليمنى خلال مباراة فرنسا أمام ألبانيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.

الزمالك يقسو على بيراميدز بثلاثية.. ويحقق كأس مصر للعام الثاني على التوالي

حصد الزمالك لقب كأس مصر، عقب الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب برج العرب بالإسكندرية.