مدرب الزمالك يقارن ميتشو بجروس.. ويوضح الفارق بين كهربا وأوناجم وبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أيمن عبدالعزيز المدرب العام لنادي الزمالك بأن الفريق في عهد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" أصبح يفكر بعقول الجهاز الفني بالكامل، قائلًا أن ثقافة العمل الجماعي تميز محمد أوناجم وأشرف بنشرقي عن محمود عبدالمنعم "كهربا".

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" اليوم الأحد: "ميتشو من أكثر المدربين عملًا على كل تفصيلة داخل الملعب، حتى أنه منذ عدة أيام قام بتقسيم مناطق الملعب بنفسه للتدريب على بعض تحركات اللاعبين."

وتحدث عن الفارق بين العمل مع كريستيان جروس وميتشو: "الزمالك في عهد ميتشو يفكر بشكل جماعي، ويعمل بأربعة عقول."

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وتابع: "عندما يكون هناك تفكير في تغيير يبلغ الجهاز المعاون بالكامل للتفكير فيه ثم نبلغه رأينا وبعد ذلك يأخذ القرار النهائي، وهذا أفضل من أن يكون التكفير بعقل داخل الفريق بعقل واحد."

وأضاف: "كهربا وبنشرقي، وأوناجم لكل منهم المميزات والخصائص الفنية، لكن بنشرقي وأوناجم يختلفان من الناحية الثقافية داخل الملعب."

واختتم حديثه قائلًا: "سواء أوناجم أو بنشرقي يلعبان بشكل جماعي، والأداء الفردي لكل منهما لا يؤثر على الفريق بأي شكل."

وحقق الزمالك كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد.