حمدي النقاز يوجه رسالة لوليد صلاح الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك، أن تحقيق لقب كأس مصر لم يكن وليد الصدفة وجاء بعد تعب طويل والكثير من المجهود من جمعي اللاعبين.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر لموسم 2018-2019، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة الذي أقيم اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

حصل الزمالك بذلك على اللقب الـ27 في تاريخه ليواصل الاقتراب من الفريق الأكثر تتويجًا في مصر الأهلي صاحب الـ36 بطولة، كما أكد هيمنته على البطولة في سنواتها الأخيرة بعدما فاز بست بطولات خلال السبع نسخ الماضية.

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" التتويج لم يأت بسهولة وجاء بعد تعب طويل، والزمالك قدم مباراة قوية واستحق الفوز أمام بيراميدز".

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وأضاف:" شهر سبتمبر صعب وبه العديد من المباريات الهامة للفريق وأمامنا مواجهة السوبر أمام الأهلي، وتحقيق الكأس بداية لمزيد من التألق".

وأكمل"بطولة الكأس لن تكون الأخيرة والسوبر المصري أمام الأهلي سيكون ثاني بطولة مع الزمالك بإذن الله".

ورد حمدي النقاز على تصريحات سابقة لوليد صلاح الدين والتي أكد خلالها لاعب الأهلي السابق أن الظهير الأيمن للزمالك لا يقوم بالأدوار الدفاعية مع فريق بشكل جيد.

وتابع: "قادر على التأقلم مع أي مدرب يتولى المهمة وتركيزي بشكل دائم على التواجد في التشكيلة الأساسية".

وأتم:" اقوم بأدواري في الهجوم والدفاع كما يطلب مني المدرب، ومندهش من بعض المحللين الذين لا يفهمون الكرة ويقومون بانتقادي بدون أي سبب فني في اشارة لوليد صلاح الدين".