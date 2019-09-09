بيراميدز ضحية سابعة.. حقائق تاريخية على هامش تتويج الزمالك بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج الزمالك مساء اليوم الأحد بلقب كأس مصر الـ 27 في تاريخه وهذه المرة كان على حساب نظيره بيراميدز الذي خاض النهائي الأول له في تاريخه.

الخليج 365 يستعرض خلال التقرير التالي أبرز الأرقام التي سُجلت على هامش تتويج الزمالك بالكأس:

سيطرة زملكاوية

الزمالك رفع رصيده من الألقاب إلى 27 بطولة منها 6 نسخ خلال أخر سبع مواسم.

بيراميدز ينضم لـ 6 ضحايا

انضم فريق بيراميدز لـ 6 أندية هُزمت في النهائي الأول لها بكأس مصر أمام الزمالك وهي: الاتحاد السكندري، غزل المحلة، الإسماعيلي، بلدية المحلة، وادي دجلة سموحة.

إنجاز جنش وحازم

جنش لم يُشارك في نهائي الكأس أمام بيراميدز بسبب إصابته وكذلك حازم إمام الذي خرج عن قائمة المباراة؛ لأسباب فنية ولكن اللقب أُحتسب في تاريخهم ويُعد السادس لهم.

الزمالك لم تهتز شباكه

الزمالك توّج باللقب دون أن تهتز شباكه بأي هدف خلال النسخة المنصرمة من بطولة الكأس.

ميتشو رابع الأجانب

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توّج الزمالك في الألفية الثالثة بـ 8 ألقاب من بطولة كأس مصر منهم 3 مدربين أجانب أجانب وهم:

2002: الألماني أوتو فيستر قاد الزمالك للتتويج باللقب على حساب حساب بلدية المحلة.

2008: الهولندي رود كرول قاد الزمالك للتتويج باللقب على حساب إنبي

2015: البرتغالي جوسفالدو فيريرا قاد الزمالك للتتويج بالكأس على حساب الأهلي.

ليُعد ميتشو رابع مدرب أجنبي يقود الزمالك للتتويج بالكأس في الألفية الثالثة.

رباعية شيكابالا وطارق حامد

محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد شاركا في المباراة النهائية للكأس وتُعد البطولة هي الرابعة التي حملها الثنائي.

ثنائية محلية أولى

سجل الوافد الجديد للزمالك، المغربي أشرف بنشرقي هدفين خلال ثلاثية فريقه أمام بيراميدز ليفتتح بهم سجله في مشواره المحلي.

تقليص الفارق مع الأهلي

تتويج الزمالك بالكأس رفع رصيده للبطولة رقم 27 بفارق 9 ألقاب عن الأهلي.