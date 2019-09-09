أوناجم: هدفنا دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد أوناجم لاعب الزمالك بأن هدفه مع الفريق هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا، وذلك عقب التتويج بكأس مصر لموسم 2018-2020.

وقال أوناجم في تصريحاته لقناة "ON sports" الفضائية: "الحمد لله على تحقيق الكأس، وأتمنى أن يكون هذا اللقب حافز من أجل الفوز بدوري أبطال أفريقيا."

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وتابع: "لم نجد صعوبة أنا وأشرف بنشرقي من أجل الاندماج مع باقي عناصر الفريق، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد دائمًا."

وردًا على سؤال حول مواجهة الأهلي في السوبر المصري بعدما سبق أن فاز عليه مع الوداد المغربي في دوري الأبطال: "كل التفكير حاليًا سيكون منصب على الفوز بدوري أبطال أفريقيا."

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري لموسم 2018-2019.