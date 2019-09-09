ميشو: لا نركز على مواجهة الأهلي في السوبر.. ونفكر في مواجهة دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، أن الفوز الذي حققه فريقه على بيراميدز وتوج من خلاله بطلًا لكأس مصر، جاء بسبب التزام لاعبيه بالتعليمات التي منحهم إياها.

وأشار ميتشو في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أنه لا يركز حاليًا على مباراة كأس السوبر المصري ضد الأهلي، لافتًا إلى أنه يفكر في اللقاء القادم بدوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني للزمالك: "بعد ثلاثة أسابيع من العمل الجاد وصلنا إلى الاختبار النهائي ونجحنا في تحقيق الفوز، بيراميدز يمتلك مدرب رائع وجيد لكننا أدينا مباراة رائعة".

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وأكمل: "اللاعبون قدموا أداء رائع، والتزموا بكل التفاصيل الدقيقة والتعليمات التي قمت بإعطائها لهم، كان بإمكاننا إحراز أكثر من ثلاثة أهداف ولكننا قمنا بالمطلوب".

وأضاف: "خبراتي في أفريقيا تسعدني، تمكنني من خوض الكثير من التحديات، لكن كرة القدم المصرية مختلفة عن أي دولة أفريقية أخرى، الجميع هنا يعشق الكرة ورأينا ذلك في كأس أمم أفريقيا".

وأوضح: "مشجعو نادي الزمالك كانوا القوة الدافعة ولهم جزء كبير من الفوز الذي تحقق اليوم، لقد كانوا السبب في تحقيقه فأشكرهم كثيرًا".

واختتم: "نحترم ونقدر الأهلي، فهو فريق قوي بالزمالك والعكس صحيح، كل ذلك يؤدي إلى زيادة قوة الدوري والبطولات المصرية، ولكنني لا أركز حاليًا على مباراة السوبر ولكنني أفكر في اللقاء القادم بدوري الأبطال".