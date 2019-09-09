بالصور..تتويج الزمالك بلقب كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- نادر نبيل:

حصد الزمالك لقب كأس مصر لموسم 2018-2019، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3-0 في نهائي البطولة الذي أقيم اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وسجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما في الدقيقة 52، قبل أن يضيف ـشر بن شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 63.

واختتم أهداف الزمالك اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 83، ليفوز الفريق الأبيض بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي.

وبذلك حصل الزمالك على اللقب الـ27 في تاريخه ليواصل الإقتراب من الفريق الأكثر تتويجًا في مصر الأهلي صاحب الـ36 بطولة.