كهرباء يستعطف جماهير الزمالك برسالة إلى شيكابالا

حرص محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي والزمالك سابقا، على استعطاف جماهير الزمالك عقب تتويج الفريق بكأس مصر. وفاز الزمالك على بيراميدز بثلاثية نظيفة ليتوج بكأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه. شهد اللقاء تألقا كبيرا لأشرف بن شرقي لاعب الزمالك الذي سجل هدفا. كتب كهربا ناشرا صورة لشيكابالا: "مبروك لجماهير الزمالك ولأخواتي الرجالة".

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