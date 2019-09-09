وزير الرياضة يشهد نهائي كأس مصر ويتوج الزمالك بطلاً للمرة 27 في تاريخه

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المباراة النهائية لبطولة كأس مصر النسخة 87، بإستاد برج العرب، بين فريقي الزمالك وبيراميدز، بحضور 20 ألف متفرج، والتي انتهت بفوز نادي الزمالك بثلاثية نظيفة، ليتوج بطلا للكأس للمرة الثانية على التوالي و27 في تاريخه.

بحضور اللواء أركان حرب صبري يوسف كبير الياوران ممثلا لرئيس الجمهورية ، عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة وأعضاء اللجنة.

أشاد وزير الشباب والرياضة بجمهور الفريقين واسلوب التشجيع المثالي طوال شوطي المباراة، كما أشاد بالروح

تأهل الزمالك إلى نهائي ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، في دور الـ 32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربي في دور الـ 16 بهدفين مقابل لاشئ، وبعدها الفوز في دور الثمانية على مصر المقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، وفاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي امتدت إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في نصف النهائي على ستاد الإسماعيلية.

في المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا في دور الـ 32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في دور الـ 16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشئ في دور الثمانية، وفى نصف النهائي فاز على بتروجت بهدفين نظيفين أيضا.

الفريقين واسلوب التشجيع المثالي طوال شوطي المباراة، كما أشاد بالروح الرياضية التي تحلى بها لاعبي الفريقين.تأهل الزمالك إلى نهائي ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، في دور الـ 32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربي في دور الـ 16 بهدفين مقابل لاشئ، وبعدها الفوز في دور الثمانية على مصر المقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، وفاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي امتدت إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في نصف النهائي على ستاد الإسماعيلية.في المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا في دور الـ 32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في دور الـ 16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشئ في دور الثمانية، وفى نصف النهائي فاز على بتروجت بهدفين نظيفين أيضا.

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