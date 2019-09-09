ركلة جزاء قاسية تمنح إيطاليا الفوز على فنلندا

حافظت إيطاليا على سجلها المثالي في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد أن احتسبت لها ركلة جزاء قاسية نفذها جورجينيو بنجاح لتفوز 2-1 خارج ملعبها على فنلندا.

وسجل جورجينيو من علامة الجزاء قبل 11 دقيقة على النهاية بعد أن اصطدمت تسديدة نيكولو باريلا بذراع ساولي فايسانن من مسافة قريبة للغاية بينما كانت يد اللاعب الفنلندي أمام صدره.

وكان تشيرو إيموبيلي وضع المنتخب الإيطالي في المقدمة في الدقيقة 59 محرزا هدفه الدولي الأول منذ عامين قبل أن يعادل تيمو بوكي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 72.

وتتصدر إيطاليا المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة من ست مباريات، وتتقدم بست نقاط على فنلندا التي ما زالت في طريقها للتأهل لأول

مرة إلى بطولة كبرى رغم الهزيمة.

ولدى أرمينيا تسع نقاط عقب فوزها 4-2 على البوسنة التي تحتل المركز الرابع بسبع نقاط.

وفي المجموعة السادسة، حقق المنتخب الإسباني فوزه السادس تواليا إثر تغلبه على ضيفه منتخب جزر فارو برباعية نظيفة، وسجل كل من رودريغو مورينو (13 و50) والبديل باكو ألكاسير (90 و90+3) الأهداف.

Advertisements

ورفع منتخب "لا روخا" رصيده الى 18 نقطة من 18 ممكنة ليدنو خطوة اضافية من النهائيات القارية المقررة في 12 دولة صيف عام 2020 على ان يقام الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن.

وتتقدم اسبانيا بفارق 7 نقاط عن منافستها المباشرة السويد التي سقطت في فخ التعادل مع جارتها النروج 1-1، في حين تحتل رومانيا المركز الثالث بعد فوزها الصعب على مالطا 1-صفر اليوم.

وخاض مدافع وقائد منتخب إسبانيا سيرجيو راموس مباراته الدولية رقم 167 ليعادل الرقم القياسي الإسباني الذي كان بحوزة حارس المرمى الأسطورة إيكر كاسياس زميله السابق في ريال مدريد.

وكان راموس خاض باكورة مبارياته الدولية عام 2005 ضد الصين (3-صفر) وساهم بعدها في إحراز منتخب بلاده كأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا علما بأنه ورث شارة القائد من كاسياس بالذات عندما استدعي الأخير للمرة الأخيرة الى صفوف المنتخب عام 2016.

وسيتمكن راموس من الانفراد بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية في صفوف المنتخب الاسباني الشهر المقبل ضد النروج او السويد.

ولا يزال راموس بعيدا عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم المصري أحمد حسن الذي خاض 184 مباراة دولية.