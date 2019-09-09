أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مشهد الجماهير الأبيض اليوم يشجع القائمين على عودتها.
وقال تامر خلال مداخلة تليفونية تلفزونية : "الشكل الذي ظهرتبه جماهير الزمالك اليوم يشجع القائمين على قرار العودة".
وأكمل: "لابد من عودة الجماهير، وأن تكون مباراة السوبر بينالأهلي والزمالك بحضور جماهيري، الأمن استطاع تأمين بطولة كأس أمم إفريقيا فيقدر على تأمين مباراة مثل السوبر".
وأوضح عبد الحميد أن شكل الملعب في مباراة كان ممتعًا، وجماهير الزمالك ضربت المثل للجميع في احترامها".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عبد الحميد: أتمنى عودة الجماهير في لقاء السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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