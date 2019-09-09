تامر عبد الحميد: أتمنى عودة الجماهير في لقاء السوبر

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مشهد الجماهير الأبيض اليوم يشجع القائمين على عودتها.

وقال تامر خلال مداخلة تليفونية تلفزونية : "الشكل الذي ظهرت

به جماهير الزمالك اليوم يشجع القائمين على قرار العودة".

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وأكمل: "لابد من عودة الجماهير، وأن تكون مباراة السوبر بين

الأهلي والزمالك بحضور جماهيري، الأمن استطاع تأمين بطولة كأس أمم إفريقيا فيقدر على تأمين مباراة مثل السوبر".

وأوضح عبد الحميد أن شكل الملعب في مباراة كان ممتعًا، وجماهير الزمالك ضربت المثل للجميع في احترامها".