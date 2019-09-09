المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه استعدادا للودية الثانية أمام السعودية

أدي اليوم المنتخب الأولمبي مرانا خفيفا علي ملعب وادي دجله بالعين السخنة استعدادا للقاء الودي الثاني أمام نظيره السعودي ضمن إعداد الفريقين لخوض البطولة القارية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.
من المقرر أن يغادر الفريقالعين السخنه غدا عائدا الي القاهرة حيث يؤدي مرانه في السابعة مساءا علي ملعب بترو سبورت وهو الملعب الذي يستضيف لقاء الثلاثاء
من جانبه أكد معتمد جمال المدرب العام ان الجهاز الفني استفاد من تجربة الأمس أمام السعودية وأشاد باللاعبين والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني
وأضاف أن اللقاء الثاني سيكون تجربة مفيدة واضافه للعناصر الموجودة.
وأشار الي ان تجربة عمار حمدي في الجبهه اليمني أثبتت نجاحها وأنها فكرة شوقي غريب المدير الفني.
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