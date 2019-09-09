أدي اليوم المنتخب الأولمبي مرانا خفيفا علي ملعب وادي دجله بالعين السخنة استعدادا للقاء الودي الثاني أمام نظيره السعودي ضمن إعداد الفريقين لخوض البطولة القارية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020. من المقرر أن يغادر الفريق العين السخنه غدا عائدا الي القاهرة حيث يؤدي مرانه في السابعة مساءا علي ملعب بترو سبورت وهو الملعب الذي يستضيف لقاء الثلاثاء

من جانبه أكد معتمد جمال المدرب العام ان الجهاز الفني استفاد من تجربة الأمس أمام

وأضاف أن اللقاء الثاني سيكون تجربة مفيدة واضافه للعناصر الموجودة.

وأشار الي ان تجربة عمار حمدي في الجبهه اليمني أثبتت نجاحها وأنها فكرة شوقي غريب المدير الفني. العين السخنه غدا عائدا الي القاهرة حيث يؤدي مرانه في السابعة مساءا علي ملعب بترو سبورت وهو الملعب الذي يستضيف لقاء الثلاثاءمن جانبه أكد معتمد جمال المدرب العام ان الجهاز الفني استفاد من تجربة الأمس أمام السعودية وأشاد باللاعبين والتزامهم بتعليمات الجهاز الفنيوأضاف أن اللقاء الثاني سيكون تجربة مفيدة واضافه للعناصر الموجودة.وأشار الي ان تجربة عمار حمدي في الجبهه اليمني أثبتت نجاحها وأنها فكرة شوقي غريب المدير الفني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي يؤدي مرانه استعدادا للودية الثانية أمام السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.