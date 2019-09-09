هيثم فاروق: الزمالك استحق الفوز التاريخي

أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض حقق فوزا تاريخيًا ومستحقًا على بيراميدز في نهائي كأس مصر.
وقال هيثم، خلال مداخلة تليفونية تلفزونية:"الزمالك حقق فوزًا تاريخيًا ومستحقًا، والنهائي كان من طرف واحد".
وأضاف بـ "أحمد الشناوي كان أفضل لاعب فيبيراميدز وهذا يثبت أن الزمالك كان الأفضل، هناك انسجام بين اللاعبين".
وأضاف: "البعض قلق من ميتشو بعدما دفع بعبد الشافي، لكنه كان قرارا جيدا فهو لاعب دولي، وعبد الله جمعة هجومي أكثر".
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