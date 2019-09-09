أشرف بن شرقي يحقق رقم غائب منذ 23عامًا

دخل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك التاريخ عقبه تسجيل هدفين في لقاء بيراميدز بنهائي كأس مصر والذي حقق فيه الزمالك لقب الكاس بثلاثية نظيفة. وأصبح بن شرقي بذلك ثاني لاعب أجنبي يُسَجّل في نهائي كأس مصر هدفين في المباراة النهائية . كما أصبح أول لاعب أجنبي سجل هدفين في نهائي كأس مصر بعد الاعب الغاني السابق أحمد فيليكس أبواجي نجم الأهلي السابق" الذي سجلهم خلال موسم 1995-1996 وفاز الأهلي على المنصورة بنتيجة 3-1 ووليد صلاح الدين. سجل هدفين في نهائي كأس مصر بعد الاعب الغاني السابق أحمد فيليكس أبواجي نجم الأهلي السابق" الذي سجلهم خلال موسم 1995-1996 وفاز الأهلي على المنصورة بنتيجة 3-1 ووليد صلاح الدين.

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