أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق أن الزمالك قدم تابلوه فني رائع في مباراة اليوم أمام بيراميدز استحق من خلالها التتويج ببطولة كأس مصر مصر وأضاف عبد الحميد في مداخلة هاتفية تلفزونية :" الزمالك قدم أداء مميز في مباراة ممتعة من الفريقين بنهائي كأس مصر ". كأس مصر ". واتم عبد الحميد حديثه :" ميتشو ظهرت له بصمة سريعة فنيًا مع الزمالك ويجيد نقل الفريق فنيًا للأفضل خلال المباريات، وعلى المدى البعيد سينقل الزمالك لمكان أفضل في كل شيء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تامر عبد الحميد : ميتشو سينقل الزمالك لمكان افضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.