توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر مؤكدا جدارته بالبطولة بعد إكتساحه لبيراميدز بثلاثية نظيفة في نهائي الكأس بستاد برج العرب . جاءت الثلاثية في الشوط الثاني سجلها يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين متتاليين" في الدقائق 52 و63 و83. عقب الفوز انهالت التعليقات المهنئة من جماهير الزمالك بعد التتويج بالكأس الثاني على التوالي والسابع والعشرين حيث مشجع للزمالك صورة تجمع نجوم الفريق الابيض وكتب عليها "نحن الأبطال". الثاني على التوالي والسابع والعشرين حيث مشجع للزمالك صورة تجمع نجوم الفريق الابيض وكتب عليها كما أثنى اخر على ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، ودون "رجل المباراة" بعدما نشر صورة المدرب الجديد. سخر سليم من خسارة الاهلي لثلاث Advertisements مرات متتالية من بيراميدز ودون "لو مش عارف تغلب بيراميدز تعالى نغلبوهلك 3 وأحنا نجبلك حقك". مرات متتالية من بيراميدز ودون "لو مش عارف تغلب بيراميدز تعالى نغلبوهلك 3 وأحنا نجبلك حقك". كما نال قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" اشادات من جانب الجماهير. كما سخرت مشجعة زمالكاوية من حالة الحزن التي انتابت جماهير الاهلي بعد فوز الفارس الأبيض. أما الفنانة ندى بسيوني، قدمت تهنئة لجماهير الزمالك فقالت "مبروك الزمالك بطلًا لكأس مصر عن جدارة للمرة الـ 27 لعب مفيش كلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مباراة الزمالك وبيراميدز.. جماهير الفارس الأبيض تسخر من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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