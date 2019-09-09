هيثم فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز 10-صفر

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أن نهائي كاس مصر كان سينتهي لصالح الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة لو كان فرجاني ساسي في مستواه. في مستواه. وقال فاروق في تصريحات تلفزونية "فرجاني ساسي لم يصل إلى فورمته حتى الأن". الأن". متابعًا "لو وصل فرجاني لفورمته لكانت نتيجة المباراة اليوم لصالح الزمالك من رقمين وليس رقم واحد". وأستكمل "الزمالك أهدر عدد من الفرص لتسجيل أهداف وكانت له فاعلية هجومية كبيرة".

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