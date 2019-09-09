إسبانيا تعبر جزر فارو برباعية وتقترب من التأهل في يورو 2020

حقق المنتخب الإسباني الانتصار بنتيجة (4-0) على ضيفه جزر فارو، مساء اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).



وسجل أهداف المباراة رودريجو مورينو هدفين في الدقائق 13 و50، وباكو ألكاسير هدفين في الدقائق 89، و92.



وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما يواصل جزر فارو تذيل الترتيب بدون نقاط.



واعتمد روبرت مورينو المدير الفني لإسبانيا على طريقة لعب (4-3-3) لكنه أجرى العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بالمباراة السابقة أمام رومانيا.



وتواجد دي خيا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارفاخال، راموس، هيرموسو، جايا، ألكانتارا، رودري، باريخو، سوسو، رودريجو، وأوريازابال.



وعلى الجانب الآخر، اعتمد لارس أولسن المدير الفني لجزر فارو على طريقة لعب (5-4-1) بوجود نيلسن في حراسة المرمى، أمامه دافيدسن، بالدفينسون، جرجرسن، فاتنسدال، وسولفي، وفي الوسط جوانيس، هانسون، براندور، إيدمودسون، ومهاجم وحيد كاليمينت.



بدأ أصحاب الأرض بالضغط المُبكر، ومن أول تسديدة على المرمى نجح رودريجو مورينو في تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإسباني، حيث استقبل تمريرة من زميله ميكيل أوريازابال في منطقة الجزاء، وسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 13.



وسيطر الإسبان على مجريات اللعب، بالاستحواذ على الكرة وسط تحفظ شديد جدًا من لاعبي جزر الفارو الذين التزموا اللعب في منطقتهم فقط، ومحاولة الخروج بهجمات عكسية كلما سنحت لهم الفرصة.



وتألق الحارس نيلسن، في التصدي لتسديدة صاروخية من تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط المنتخب الإسباني من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36، وحولها إلى ركنية.



وأهدر رودريجو فرصة مُضاعفة النتيجة، حيث استقبل تمريرة عرضية من تياجو ألكانتارا من الجبهة اليمنى، وسدد رودريجو كرة رأسية مرت أعلى مرمى جزر فارو في الدقيقة 38.



ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني محاولاته لمُضاعفة النتيجة وبالفعل أرسل رودريجو تسديدة قوية في الدقيقة 49، تصدى لها الحارس نيلسن.



ونجح رودريجو في تسجيل الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 50، حيث قام بتسديدة يسارية اصطدمت بأحد مدافعي الخصم، وسكنت الشباك.



وقرر روبرت مورينو المدير الفني لإسبانيا، تنشيط الخط الهجومي للاروخا، حيث دفع بباكو ألكاسير وبابلو سارابيا بدلا من أوريازابال وسوسو.



ونجح دافيد دي خيا حارس مرمى إسبانيا في التصدي، لمحاولة خطرة من جوانيس لاعب جزر الفارو الذي انفرد بحارس الماتادور وسدد بين أقدامه، في الدقيقة 73.



واقتنص البديل باكو ألكاسير الهدف الثالث للمنتخب الإسباني في الدقيقة 89، حيث استقبل تمريرة أرضية من الجبهة اليمنى من زميله تياجو ألكانتارا وسدد أقصى يمين الحارس نيلسن.



وسجل ألكاسير الهدف الشخصي الثاني له والرابع لإسبانيا في اللقاء في الدقيقة 92، برأسية في الشباك مستغلا عرضية من الجبهة اليسرى من زميله جايا، ليؤمن البديل الذهبي الانتصار للماتادور وحصد النقاط الثلاث.



المصدر: موقع كورة