سويسرا تشدد الخناق على ايرلندا تصفيات كأس أوروبا



شدد المنتخب السويسري لكرة القدم الخناق على نظيره الإيرلندي المتصدر بفوزه الكبير على ضيفه جبل طارق 4-صفر الأحد على ملعب توربيو في سيون في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابطة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.



وحسم المنتخب السويسري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر دينيس زكريا (37) وأدمير محمدي (43) وريكاردو رودريغيز (45+3)، قبل أن يختم ماريو غافرانوفيتش المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 87.



واستعادت سويسرا نغمة الانتصارات وحققت الفوز الثاني لها في التصفيات والأول بعد تعادلين مع الدنمارك وجمهورية إيرلندا، فرفعت رصيدها إلى 8 نقاط من أربع مباريات بفارق 3 نقاط خلف جمهورية إيرلندا التي لعبت مباراة أكثر، ونقطة واحدة خلف الدنمارك الثانية والتي سقطت في فخ التعادل السلبي أمام مضيفتها جورجيا.



ووحدها سويسرا لعبت أربع مباريات في المجموعة التي تضم خمسة منتخبات. المصدر: فرانس برس

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