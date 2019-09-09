رياضة | أول فرمان من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فرمان من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج نادي الزمالك باللقب رقم 27 في تاريخه من بطولة كأس مصر عقب الفوز المستحق على بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل مساء أمس الأحد بالمباراة التي جمعت بين الطرفين على ملعب "برج العرب".

وكشف الإعلامي مدحت شلبي عبر الاستديو التحليلي للمباراة على قناة "نايل سبورت" أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر صرف مكافأة مالية للاعبي الفريق بعد التتويج بلقب الكأس.

وأوضح مدحت شلبي إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرر صرف مبلغ 100 ألف جنيه لكل لاعب وفقًا للائحة الفوز بكأس مصر.

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وكان نجوم نادي الزمالك قد قدموا مستوى مميز أمام بيراميدز بالتحديد في الشوط الثاني من المباراة والذي شهد تسجيل الثلاثية في شباك أحمد الشناوي.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق يوسف أوباما بالدقيقة "58" من خلال تلقيه تمريرة رائعة وسجرية من الأباتشي شيكابالا ليسكن الكرة بنجاح في الشباك بينما نجح أشرف بن شرقي في تسجيل هدفين بالدقيقة "68" من خلال عرية النقاز والثالث جاء قبل نهاية المباراة.

مشوار الزمالك حتى التتويج بلقب كأس مصر:

استهل نادي الزمالك مشواره بالفوز على منية سمنود بهدف نظيف في دور الـ32 ثم الانتصار على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل في دور 16 وبعد ذلك تم عبور مصر المقاصة بهدف نظيف في دور ربع نهائي الكأس ومن ثم تخطي عقبة زعيم الثغر الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف دون رد في نصف النهائي ثم أخيراً الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثية نظيفة.