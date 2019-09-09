رياضة | ريال مدريد يستعد للتعاقد مع أول صفقات الميركاتو الصيفي المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد قرر التفكير في ضم كيليان مبابي بعد أن فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار في الصيف المنصرم.

وأكدت الصحيفة الإسبانية رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي الفائز بكأس العالم 2018 وأنه كان دائمًا المرشح الثاني في برشلونة الذي كان يسعى لضم نيمار في الميركاتو الصيفي المنصرم. Advertisements

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي جعل كيليان مبابي هدفه الأول في الصيف المقبل حتى قبل بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان أقنع مواطنه بالقدوم إلى السانتياجو برنابيو ويبدو أن مشجعي ريال مدريد يرغبون في ذلك أيضًا، حيث هتفوا باسم مبابي في حفل تقديم هازارد.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2022 ويغيب حالياً النجم الفرنسي عن صفوف منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا 2020 المقامة هذا الأسبوع بسبب الإصابة.