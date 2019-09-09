رياضة | شيكابالا "بعبع" جديد للزمالك أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا "بعبع" جديد للزمالك أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في قيادة فريقه لفوز مستحق على نادي بيراميدز بنتيجة 3/0 في نهائي كأس مصر، ليتوج ببطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.



وأحرز الزمالك أهدافه في الشوط الثاني من المباراة، عن طريق كلاً من يوسف أوباما، والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين".

ونرصد لكم في التقرير التالي كيف تحول شيكابالا من "بعبع" الزمالك أمام الاتحاد السكندري إلى "بعبع" أمام بيراميدز في كأس مصر: Advertisements

شيكابالا "بعبع" الزمالك أمام الاتحاد السكندري



- تمكن شيكابالا من التوهج أمام الاتحاد السكندري في مباراة الدور نصف النهائي بعدما تمكن من صناعة هدف الفوز للزمالك بعرضية متقنة، أسكنها مصطفى محمد شباك زعيم الثغر بنجاح.

- وسبق لشيكابالا التألق في مباراة صعبة للفارس الأبيض أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري لعام 2010، بعدما سجل للزمالك ثلاثة أهداف تاريخية، ليساهم بفوز الزمالك بنتيجة 4/3.

- وفي مباراة أخرى للزمالك أمام زعيم الثغر في نصف نهائي كأس مصر لعام 2016، نجح شيكابالا في إدراك هدف التعادل للفارس الأبيض أمام نظيره السكندري، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2/1.