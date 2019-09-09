رياضة | تامر عبد الحميد: ميتشو سينقل الزمالك لمكان افضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر عبد الحميد: ميتشو سينقل الزمالك لمكان افضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق ان الزمالك قدم تابلوه فني رائع في مباراة اليوم أمام بيراميدز استحق من خلالها التتويج ببطولة كأس مصر

وأضاف عبد الحميد في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد :" الزمالك قدم أداء مميز في مباراة ممتعة من الفريقين بنهائي كأس مصر ".

واتم عبد الحميد حديثه :" ميتشو ظهرت له بصمة سريعة فنيا مع الزمالك ويجيد نقل الفريق فنيا للأفضل خلال المباريات وعلى المدى البعيد سينقل الزمالك لمكان أفضل في كل شيء ".