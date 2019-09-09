رياضة | أشرف بن شرقي.. ملك جديد يتربع على عرش قلوب الزملكاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف بن شرقي.. ملك جديد يتربع على عرش قلوب الزملكاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك الجديد أن يستحوذ على قلوب وعشاق الفريق الأبيض منذ اللحظة الأولي لدخوله قلعة "ميت عقبة" بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بفضل موهبته الكبيرة وإمكانياته الفنية والتهديفية الرائعة ومهاراته الفائقة والتي تعشقها الجماهير البيضاء.

ونجح "بن شرقي" في حصد أول بطولاته مع الزمالك بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز علي بيراميدز بثلاثية نظيفة في مباراة كان هو "عريسها" الأول حيث سجل الهدفين الثاني والثالث للفارس الأبيض وساهم مع زملائه في تتويج الفريق بلقب البطولة المحلية للمرة السابعة والعشرين في تاريخ النادي، ليزداد حب الجماهير إليه والتي تعشق دائمًا النجوم الذين يظهرون في المواجهات الصعبة ويكونوا علي قدر المسؤولية.

إنضم أشرف بن شرقي إلي الزمالك قادمًا من نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، في صفقة قياسية كلفت خزينة القلعة البيضاء قرابة الـ 600 ألف يورو، وإنضم برفقة مواطنه محمد أوناجم.

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ماذا قدم "بن شرقي" مع الزمالك؟

خاض "بن شرقي" مع الزمالك حتي الآن، 5 مباريات (3 بكأس مصر – 2 بدوري أبطال إفريقيا)، حيث شارك مع الفارس الأبيض في مباراتي دور الـ64 للبطولة الإفريقية أمام ديكاداها الصومالي ونجح في تسجيل "هدفين" في لقاء الذهاب الذي انتهي بفوز كاسح للفريق الأبيض بسباعية نظيفة.

أما مبارياته الثلاثة في كأس مصر جاءت، أمام مصر المقاصة في دور الثمانية وفاز فريقه 1-0، ثم شارك في الفوز علي الاتحاد السكندري بنفس النتيجة في الدور نصف النهائي، قبل أن يسجل هدفين ويقود فريقه للفوز بثلاثية نظيفة على بيراميدز في المباراة التي جمعتهما في نهائي البطولة، ويحصد أول ألقابه مع الفارس الأبيض ويحصد معها حب الجماهير الزملكاوية الذين اعتبروه "ساحرًا" جديدًا لقلعة ميت عقبة.

بطولات "بن شرقي" خلال مشواره الكروي

لعب أشرف بن شرقي (24 عامًا) لعدة أندية خلال مسيرته الكروية حقق عدة ألقاب وبطولات، حيث فاز مع الوداد المغربي بلقب الدوري المغربي، ودوري أبطال إفريقيا، كما حصد مع الهلال السعودي كأس السوبر ودوري المحترفين السعودي، وتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا للمحليين مع منتخب المغرب عام 2018.