رياضة | عزيز الشافعي: الأغاني بتاعتي اتعملت وكان الفوز ببطولة مستحيل.. دلوقتي إحنا الأبطال

تحدث النجم عزيز الشافعي عن فوز الزمالك ببطولة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال الشافعي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "السعادة مضاعفة، بسبب اني زملكاوي وبسبب ان الاغاني بتاعتي هي الي بيحتفل بيها الجمهور".

متابعًا "لما كنا بنعمل الأغاني دي كان الفوز بأي بطولة من رابع المستحيلات وكانت فترة صعبة جدًا، لكن دلوقتي بنغني الأغاني دي والزمالك هو بطل الكونفدرالية وكأس مصر".

وأستكمل "الزمالك هو أفضل فريق في مصر خلال العامين الماضيين ولكن الفريق نفسه قصير ولا ينافس على بطولة الطويلة بسبب إنها محتاجة نفس طويل".