رياضة | هيثم فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم فاروق: الزمالك كان سيهزم بيراميدز بنتيجة من رقمين في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أن نهائي كاس مصر كان سينتهي لصالح الفريق الأبيض بنتيجة كبيرة لو كان فرجاني ساسي في مستواه.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "فرجاني ساسي لم يصل إلى فورمته حتى الأن".

متابعًا "لو وصل فرجاني لفورمته لكانت نتيجة المباراة اليوم لصالح الزمالك من رقمين وليس رقم واحد".

وأستكمل "الزمالك أهدر عدد من الفرص لتسجيل أهداف وكانت له فاعلية هجومية كبيرة".