رياضة | الشيشينى لـ"الخليج 365 الرياضي" : الزمالك يستحق بطولة كأس مصر بجدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيشينى لـ"الخليج 365 الرياضي" : الزمالك يستحق بطولة كأس مصر بجدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سامى الشيشينى نجم نادى الزمالك السابق عن سعادته بتتويج القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر للمرة ال 27 فى تاريخ النادى وللمرة الثانية على التوالى على حساب نادى بيراميدز بثلاث أهداف دون رد فى اللقاء الذى أقيم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وتحدث الشيشينى ل"الخليج 365 الرياضي" عقب المباراة، قائلاً :" سعيد للغاية من الأداء والنتيجة والتتويج بالكأس وبالفعل لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية".

وأضاف نجم الزمالك، قائلاً :" لاعبو الزمالك قاموا بغلق مفاتيح اللعب على فريق بيراميدز بشكل جيد طوال المباراة وفريق بيراميدز أيضاً كان خارج حالته الفنية فى المباراة وكانوا اللاعبين بعاد عن مستواهم ".

وعن مدرب الزمالك ميتشو سريدوفيتش قال الشيشينى :" تغييرات ميتشو كانت مقنعة وإدارته طوال اللقاء كانت مميزة والروح كانت عاليه وقوية بين الجميع فى نادى الزمالك ".

Advertisements

وعن الصفقات الجديدة، قال :" يعجبنى كثيراً أشرف بن شرقي والذى تأقلم سريعاً فى مصر وقدم أداء رائع حتى الأن وجميع الصفقات مميزة".

ويذكر أن الزمالك توج ببطولة الكأس بعد الفوز بثلاثيه دون رد سجلهم يوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وظهر الزمالك بصورة مميزة طوال اللقاء.

وفك نادى الزمالك عقدة نادى بيراميدز الذى منذ تغيير مسماه لم يستطيع الأبيض الفوز عليه خلال بطولة الدورى الماضية بعد التعادل معه فى لقاء الذهاب بثلاث أهداف لمثلهما وفى لقاء الإياب خسر الزمالك بهدف دون رد سجله المدافع على جبر من ضربة ركنيه.

وكان طريق الفريقين صعب للوصول للمباراة النهائية فتأهل الزمالك بعدما أقصي فريق الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بينما نادى بيراميدز تأهل بعد الفوز على بتروجت بهدفين سجلهم إيريك تراورى وإبراهيم حسن وكان الزمالك قد أطاح بمصر المقاصة فى دور ال 8 بينما بيراميدز قد إطاح بحرس الحدود بينما بيراميدز فى دور ال 16 من بطولة كأس مصر كان فاز على النادى الأهلى بهدف دون رد

