رياضة | مصطفى محمد يتحول من مهاجم "مطرود" إلى "منقذ" الزمالك "المحبوب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى محمد يتحول من مهاجم "مطرود" إلى "منقذ" الزمالك "المحبوب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سبحان مُغير الأحوال – بين ليلة وضحاها تحول مصطفي محمد مهاجم الزمالك الشاب من لاعب "مطرود" من القلعة البيضاء لا يجد له مكانًا ضمن قائمة الفريق الأول في "ميت عقبة" إلي مهاجم "مطلوب" مع الفريق الأبيض، وذلك بعد تألقه مع الأندية التي لعب لها، وظهوره بمستوي مميز خلال المباريات التي شارك فيها مع الزمالك خلال الفترة الماضية، وأصبحت تطالب الجماهير بضرورة تواجده ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

مهاجم الزمالك الشاب يكسب ثقة "ميتشو" سريعًا

مصطفي محمد نجح في اكتساب ثقة المدرب الصربي الجديد للزمالك "ميتشو" سريعًا، حيث اعتمد الأخير عليه في قيادة خط هجوم الفريق الأبيض خلال المباريات الأخيرة، حيث دفع به أساسيًا في لقاء ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ولعب 69 دقيقة ونجح في تسجيل هدفين.

كما شارك المهاجم الواعد في لقاء الإتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر وسجل هدف فوز الفارس الأبيض وقاده للتأهل للمباراة النهائية للبطولة المحلية، "ميتشو" دفع بمصطفي محمد أساسيًا في لقاء بيراميدز مساء الأحد في نهائي الكأس، لكنه لم يظهر بالمستوي المطلوب وقد يرجع ذلك لمشاركته الأولي في وجود عدد كبير من الجمهور، ولكن استطاع الفريق التتويج بلقب البطولة بعد فوزه 3-0.

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رحلة محلية .. وعودة للقلعة البيضاء من جديد

قضي مصطفي محمد المواسم الماضية بداية من موسم 2016 / 2017 متنقلًا بين الأندية المحلية في مصر على سبيل الإعارة، حيث لم يكن له مكانًا في قائمة فريق الزمالك لوجود بعض المهاجمين أصحاب الخبرات والقدرات الهجومية الكبيرة في تلك الفترة، وكان لا يزال سنه صغيرًا وفضلت إدارة الزمالك خروجه إعارة من اجل اثقال موهبته وإكسابه بعض الخبرات.

لعب "مصطفي" ضمن صفوف فريق الداخلية موسم 2016 / 2017 ولعب معه 17 مباراة، وسجل 4 أهداف، ثم انتقل لصفوف فريق طنطا موسم 2017 / 2018 وخاض معه 23 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع هدف، وأخيرا لعب معارًا لفريق طلائع الجيش في الموسم الماضي وشارك في 29 مباراة وسجل 12 هدفًا وصنع 5 أهداف.

بعد تألقه اللافت للأنظار خلال تجاربه مع هذه الأندية وأثبت للجميع أنه مهاجم "قناص" من الدرجة الأولي، يستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، لم يكن أمام إدارة القلعة البيضاء إلا استعادة خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأن هجوم الفريق كان يعاني بشدة الموسم الماضي.