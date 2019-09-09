رياضة | لأجل هؤلاء تلعب كرة القدم.. لقطة رائعة لجماهير الزمالك المكفوفين في نهائي الكأس "فيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأجل هؤلاء تلعب كرة القدم.. لقطة رائعة لجماهير الزمالك المكفوفين في نهائي الكأس "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم، لقطة رائعة لا يمكن أن تمحى من ذاكرة المشجعين الأوفياء في الكرة المصرية.

ورصدت الكاميرات لقطات رائعة لجماهير الزمالك المكفوفين والذين حرصوا على مؤازرة الفارس الأبيض في مباراة اليوم.

حيث ظهر أحد المشجعين وهو يستمع للراديو ووصف المباراة، وبدأ عليه التركيز الشديد للاستماع لمعلق المباراة.

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وفي لقطة أخرى ظهر شخص أخر وهو سعيد بتلقيه نبأ تسجيل الزمالك لأحد الأهداف ويمسك بهاتفه للاستماع لوصف الهدف.

ونجح الزمالك في الفوز بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه اليوم الأحد، بعد التغلب على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحافظ الزمالك على لقبه الذي توج به في الموسم الماضي على حساب سموحة بركلات الترجيح 5-4.