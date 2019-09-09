رياضة | "عواد فين؟".. حارس الزمالك يواصل هوايته في إثارة الجدل في الملاعب المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عواد فين؟".. حارس الزمالك يواصل هوايته في إثارة الجدل في الملاعب المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو بأن حارس مرمى نادي الإسماعيلي السابق ونادي الزمالك، محمد عواد، قد تعود على إثارة الجدل بلقطات غريبة داخل الملاعب المصرية، وذلك بعدما كان حارس الزمالك بطلًا لإحدى اللقطات المثيرة للجدل خلال مباراة الزمالك أمام بيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر.

اللقطة كانت في الشوط الأول من المباراة، والكرة رفقة لاعبي خط الدفاع في نادي الزمالك، وإذا بحارس الزمالك محمد عواد غير موجود بين الثلاث خشبات، والأغرب من ذلك بأن محمد عواد لم يكن في الأساس موجود داخل منطقة جزاء فريقه، وهو ما أثار جدل كبير بين كل من شاهد هذه اللقطة، وظهرت العديد من التأويلات حولها.

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ولم تكن لقطة، الحارس محمد عواد، اليوم هي أكثر اللقطات المثيرة للجدل من قبل حارس الزمالك، حيث كانت هناك لقطة أخرى يتذكرها الجميع لمحمد عواد، وهو يقوم بصد الكرة بيده في منطقة وسط الملعب في مباراة الإسماعيلي ونادي النصر للتعدين، ولكن الأغرب من ذلك كانت ردة فعل حكم المباراة واللاعبين والأجهزة الفنية، والتي لم يلاحظ أيًا منها بأن عواد قد استخدم يده من أجل إبعاد الكرة وهو خارج منطقة جزاءه.

يذكر بأن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم، قد أنتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف نظيفة، سجل أوباما الهدف الأول فيها، بعد صناعة شيكابالا، في حين سجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني والثالث بعد صناعة من حمدي النقاز، ومحمد أوناجم على الترتيب.