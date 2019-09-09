رياضة | إسبانيا تسحق جزر فاروه في التصفيات الأوروبية وتقترب من يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسحق جزر فاروه في التصفيات الأوروبية وتقترب من يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب إسبانيا انتصارا عريضا على نظيره جزر فاروه بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب المولينون في إسبانيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده من النقاط إلى 18 في صدارة مجموعته واقترب بشدة من العبور إلى نهائيات يورو 2020.

في مدينة خيخون الإسبانية ، فرض المنتخب الإسباني هيمنته التامة على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى من خلال الاستحواذ شبه التام على الكرة والتمرير المتقن والحصار التام للمنتخب الضيف داخل منطقة الجزاء.

وترجم المنتخب الإسباني هذا التفوق التام إلى هدف وحيد في الشوط الأول سجله رودريجو في الدقيقة 13 فيما عاند الحظ الفريق في أكثر من هجمة أخرى خطيرة على مدار هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، سجل رودريجو الهدف الثاني للماتادور الإسباني في الدقيقة 50 قبل أن يختتم البديل باكو ألكاسير التسجيل بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 89 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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وفي سولنا ، باغت المنتخب النرويجي مضيفه السويدي بهدف في الشوط الأول عن طريق ستيفان يوهانسن في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط ولكن المنتخب السويدي انتزع التعادل في الشوط الثاني بهدف سجله إميل فورسبيرج في الدقيقة 60 .

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى تسع نقاط لكنه ظل في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف المنتخب الروماني.

وكان المنتخب الروماني افتتح مباريات هذه الجولة بالمجموعة السادسة في وقت سابق اليوم بفوز ثمين على منتخب مالطة.

واستعاد المنتخب الروماني بعض اتزانه سريعا بعد الهزيمة 1 / 2 أمام نظيره الإسباني يوم الخميس الماضي وانتزع فوزا غاليا 1 / صفر على منتخب مالطة لينعش آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل المباشر من هذه المجموعة إلى النهائيات وتجمد رصيد منتخب مالطة عند ثلاث نقاط في المركز الخامس قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل جورجي بوسكاس الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 47 .