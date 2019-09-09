الان تتابع الشباب يستأنف تدريباته للقاء النصر الجمعة المقبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب
بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، استأنف الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم، تدريباته بقيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة ليوم أمس.
انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية، إضافة إلى تدريبات تقوية عضلات تحت إشراف مدرب اللياقة دييغو أوسيي، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركون في لقاء الفيحاء الودي إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية، فيما أخضع المجموعة الثانية لتدريبات فنية ركز من خلالها على رفع الكرات العرضية وتنفيذها بإتقان في المرمى، واختتمت هذه المجموعة تدريباته بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.
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