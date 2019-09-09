الامارات | حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (21) لسنة 2019، باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي.

ونصّ القرار على أن يكون لأمين عام مجلس دبي الرياضي، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي الجديد.

ويلغى قرار المجلس رقم (51) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس دبي الرياضي، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.