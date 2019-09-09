الامارات | مدرب ألمانيا «لوف» تحت ضغط إيرلندا الشمالية

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ألمانيا «لوف» تحت ضغط إيرلندا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل المنتخب الألماني اليوم ضيفاً على نظيره الإيرلندي الشمالي المتصدر، ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020 في كرة القدم، تحت ضغط تلقيه في الجولة الماضية، خسارته الأولى في التصفيات أمام ضيفته هولندا.

وسقط المنتخب الألماني على أرضه في هامبورغ الجمعة 2-4، في أول هزيمة له بعد ثلاثة انتصارات في التصفيات، محتفظاً بمركزه الثاني برصيد تسع نقاط خلف إيرلندا الشمالية (12 نقطة من أربع مباريات).

لكن الخسارة أحرجت موقف منتخب يواكيم لوف، إذ بات يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط من هولندا الثالثة التي خاضت مباراة أقل، ما جعل مدرب المانشافت يشدّد على أن الفوز في بلفاست ضروري جداً.

وأمل لوف الذي يعيد بناء أبطال العالم 2014 بعد الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018، في أن يُقدِم لاعبوه على «رد فعل» لأن على ألمانيا «الفوز بمباراتها المقبلة.. هذا أمر مهم جداً». وأضاف «علينا أن نفوز، علينا أن نقارب المباراة بطريقة تجعلنا نغادر أرض الملعب فائزين».

وأجرى لوف تغييرات واسعة في صفوف المنتخب في الأشهر الماضية، ضمن عملية إعادة بناء على خلفية النتائج المخيبة للآمال في مونديال روسيا. وأبعد لوف الذي يتولى تدريب المنتخب منذ عام 2006، عدداً من المخضرمين أبرزهم المهاجم توماس مولر وقطبا الدفاع ماتس هوملس وجيروم بواتنغ، ودفع بدماء جديدة منها نيكو شولتس الظهير الأيسر لفريق بوروسيا دورتموند، الذي سيغيب عن المباراة للإصابة.

ودخل المنتخب الألماني مباراة الجمعة ضد نظيره البرتقالي الخاضع بدوره لتطوير بإشراف المدرب رونالد كومان بعد غياب «البرتقالي» عن كأس أوروبا 2016 ونهائيات مونديال 2018، معززاً بثقة تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية هذا العام في التصفيات الأوروبية، وذلك على حساب هولندا (3-2)، وبيلاروسيا 2-صفر، واستونيا 8-صفر.

لكن هولندا بقيادة مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك، ألحقت بالألمان خسارتهم الأولى، وأعادت الجراح المؤلمة لمونديال 2018، وطرح علامات استفهام حول قدرة المنتخب على ضمان إنهاء التصفيات في أحد المركزين الأول أو الثاني المؤهلين مباشرة الى النهائيات القارية. وأقر لوف بعد مباراة هولندا بأن المزيد من العمل مطلوب لدمج القادمين الجدد بشكل أكبر في التشكيلة، موضحاً «علينا رفع معنويات اللاعبين الشبان بعض الشيء ومنحهم الثقة بقدرتهم على أن يكونوا أقوى». وتابع «أنا واثق من أننا سنرى رد فعل».

تغييرات تكتيكية

ولقيت الخيارات التكتيكية للوف ضد هولندا، لاسيما التعويل على ثلاثة لاعبين في خط الدفاع ضمن خطة 3-5-2، انتقادات الصحافة الألمانية التي اعتبرت أن المنتخب لعب بتحفظ دفاعي. ورأت صحيفة «بيلد» أن «جرس الإنذار بدأ يقرع» في صفوف المنتخب، بينما خففت مجلة «كيكر» من وقع الخسارة أمام هولندا، معتبرة أن «لا داعي للذعر بعد».

وفي حين دافع لوف عن خياراته، ألمح الى أنه سيعتمد تعديلات في مباراة اليوم ضد المنتخب الإيرلندي الشمالي الذي تنتظره في مبارياته الأربع المتبقية، أربع مواجهات صعبة ضد ألمانيا وهولندا.

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ورأى لوف أن «إيرلندا الشمالية منتخب صلب بشكل مذهل، (لاعبوه) يعتمدون العديد من الكرات الطويلة، اللعب في العمق، ولن يتركوا لنا الكثير من المساحة، لذا علينا أن نفكر بأمر مختلف تكتيكياً».

هولندا تتحيّن الفرصة

تلقّى مرمى المنتخب الإيرلندي الشمالي هدفين فقط حتى الآن في التصفيات الأوروبية، لكن تاريخ مواجهات المنتخبين يصب بشكل كبير لمصلحة المنتخب الألماني الذي حقق 11 فوزاً في 17 مباراة، وخرج فائزاً في آخر سبع مواجهات مباشرة بين الطرفين.

ويعود الفوز الأخير لإيرلندا الشمالية الى نوفمبر 1983 وكان حينها بنتيجة 1-صفر ضد ألمانيا الغربية، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

ويعول المدرب مايكل أونيل على تشكيلة شابة مطعمة بعناصر من ذوي الخبرة، أبرزهم القائد ستيفن ديفيس الذي سينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات بقميص المنتخب الوطني (دون حراس المرمى)، بخوضه الإثنين مباراته الـ113 مع إيرلندا الشمالية.

ويتحيّن المنتخب الهولندي الفرصة عندما يحل بدوره اليوم ضيفاً على المنتخب الاستوني المتواضع، متذيل ترتيب المجموعة دون نقاط بعد أربع هزائم في أربع مباريات تلقى خلالها مرماه 14 هدفاً.

واعتبر المدرب الهولندي كومان، أن الفوز على ألمانيا كان «جيداً جداً.. تتبقى لنا خمس مباريات لذا نحن لم نصل (الى النهائيات) بعد. لكن ذلك (الفوز على ألمانيا) يجعل الطريق أسهل بعض الشيء».

أبرز المباريات

ضمن أبرز المباريات التي تقام اليوم أيضاً، يحل المنتخب الكرواتي وصيف بطلة العالم فرنسا، ضيفاً على أذربيجان ضمن تصفيات المجموعة الخامسة، والتي تشهد أيضاً لقاء المجر وضيفتها سلوفاكيا.

وتتصدر المجر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بفارق الأهداف عن كرواتيا التي خاضت أربع مباريات أيضاً.

وتحل بلجيكا متصدرة المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة (15 نقطة من خمس مباريات) ضيفة على اسكتلندا، بينما تستضيف روسيا الثانية (12 نقطة من خمس مباريات) كازاخستان.