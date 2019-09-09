شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تُجري ترتيبات السوبر بين الشارقة وشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين أمس، الاجتماع التنسيقي الفني لمباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي ستجمع فريقي الشارقة وشباب الأهلي في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي. وتقرّر أن يكون فريق الشارقة على يسار المنصة بصفته بطل الدوري، وشباب الأهلي على اليمين بصفته بطل كأس رئيس الدولة. وسيرتدي الشارقة الأبيض كاملاً، بينما سيلعب شباب الأهلي بالطقم الأحمر كاملاً. وتم التأكيد على المادة 15 من لائحة المسابقة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة دون الحاجة الى شوطين إضافيين. ويجري التدريب الرسمي على استاد المباراة يوم الجمعة المقبل ولمدة ساعة كاملة لكل فريق، حيث يبدأ الشارقة في السابعة مساءً، ثم شباب الأهلي في الثامنة والربع مساء. واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء أول ربع ساعة المخصصة لوسائل الإعلام. ويعقد المؤتمر الصحافي للمباراة الساعة 4.30 من مساء الجمعة على الملعب نفسه. سيرتدي الشارقة الأبيض كاملاً وشباب الأهلي الأحمر كاملاً. من المصدر Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «المحترفين» تُجري ترتيبات السوبر بين الشارقة وشباب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.