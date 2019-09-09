الامارات | القارب «شاهين 39» بطل افتتاح موسم البحر في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن القارب «شاهين 39» بطل افتتاح موسم البحر في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج القارب شاهين 39 لمالكه محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة خليفة عابد ثاني المري، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2019-2020.

وحقق السباق الافتتاحي للموسم النجاح المطلوب ووصل عدد المشاركين إلى 79 قارباً على متنها ما يزيد على 1200 بحار، حيث أبحرت القوارب بعد رفع العلم الأخضر من عمق مياه الخليج العربي في اتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا وفندق برج العرب لمسافة تزيد على 10 أميال بحرية.

وساعدت سرعات الرياح التي وصلت إلى 13 عقدة في بعض المراحل النواخذة والبحارة في توجيه القوارب نحو الطريق الصحيح نحو خط النهاية، بينما لم يبتسم الحظ لعدد منها بعدما تعطلت وتعثرت في الانطلاقة الأولى والتي كانت خاطئة، وسار السباق بسلاسة حيث وصل معدل السرعة إلى 16 ميلاً بحرياً، ووصل القارب شاهين إلى خط النهاية بعد مرور 41 دقيقة من البداية.

ونجح النوخذة الشاب خليفة عابد المري في اختيار المسار الصحيح الذي أوصل القارب شاهين أولاً إلى خط النهاية متفوقاً على معظم القوارب المشاركة، من بينها القاربان صاحبا المركز الثاني زلزال 217 لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة محمد عبدالله المرزوقي، والمركز الثالث برق 230 لمالكه محمد جابر الحمادي وبقيادة النوخذة جابر محمد الحمادي، واللذان تصدرا المشهد في المراحل الأولى وكانا الأقرب إلى التتويج، إلا أن شاهين 39 قال كلمته في نهاية السباق وظفر بناموس أول سباقات الموسم الرياضي البحري 2019-2020.

وفي باقي المراكز جاء القارب العاصفة 87 لمالكه عبدالله مروان الحمادي وبقيادة النوخذة عيسى المرزوقي في المركز الرابع، وحل القارب غازي 180 لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة خليفة علي الرميثي في المركز الخامس، وحصل القارب حشيم 153 لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وبقيادة النوخذة حسن المرزوقي في المركز السادس.

ونال القارب العابر 203 لمالكه سيف سعيد الرميثي وبقيادة النوخذة علي خليفة الرميثي المركز السابع، بينما احتل القارب سهم 170 لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي وبقيادة النوخذة احمد يوسف الحمادي المركز الثامن، فيما ذهب المركز التاسع إلى القارب مقصص 73 لمالكه الفريق مصبح راشد الفتان وبقيادة النوخذة خالد محمد الرميثي، وحل عاشراً القارب خزام 255 لمالكه النوخذة إبراهيم إسماعيل المرزوقي.

وبعد ختام السباق جرت مراسم تتويج أبطال سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في عرض مياه الخليج العربي بحضور نواخذة وملاك القوارب (شاهين 39 الأول) و(زلزال 217 الثاني) و(برق 230 الثالث) حيث قام كل من المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، ومدير إدارة السباقات مشرف السباق هزيم محمد القمزي، بتقديم الكؤوس للأبطال.

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من جانبه بارك المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد عبدالله حارب، النجاح التنظيمي والفني لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مع افتتاح الموسم الرياضي البحري 2019-2020. وأشاد حارب بالتعاون الكبير الذي شهده السباق بين اللجنة المنظمة والنواخذة والملاك المشاركين، الأمر الذي أسهم في وصول معظم القوارب بسلام إلى خط النهاية وفي وقت قياسي ومناسب.

شراكة ناجحة

وجه مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، هزيم محمد القمزي، الشكر إلى شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تقف دائماً وراء إنجاح السباقات، وفي مقدمة تلك الجهات القيادة العامة لشرطة دبي (الإنقاذ البحري ومركز شرطة الموانئ) لدورهم المؤثر في تنظيم وتأمين السباق.

كما ثمن دور مؤسسة دبي للإعلام وأسرة قنوات دبي الرياضية التي قامت بنقل السباق على الهواء مباشرة وكذلك قناة ياس.

بداية طيبة

أكد النوخذة المخضرم محمد راشد الرميثي مالك القارب شاهين 39، أن انطلاقة الموسم الرياضي البحري 2019-2020 في دبي جاءت طيبة ومبشرة رغم الظروف التي صاحبت السباق، وهي أمور تحدث في العادة مع بداية أي موسم.

وعبر الرميثي عن سعادته بالتألق الذي أظهره القارب شاهين في أول السباقات البحرية، مشيراً إلى أن مجموعة العديد للقوارب الشراعية المحلية تنشد دائماً التفوق، مشيداً بقدرات النوخذة الشاب خليفة عابد ثاني المري الذي قاد شاهين 39 بحنكة ودراية إلى المركز الأول.