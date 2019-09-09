الامارات | منتخب الدراجات يشارك في «آسيوية نيودلهي»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات يشارك في «آسيوية نيودلهي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات للدراجات في بطولة كأس آسيا للمضمار التي تنطلق اليوم في نيودلهي وتستمر حتى 12 الجاري، ويطمح المنتخب إلى مواصلة تميزة في البطولات الآسيوية في السنوات الأخيرة والمنافسة بقوة مع نجوم آسيا في مختلف سباقات البطولة، وتحقيق النتائج التي تؤهله لإضافة إنجازات جديدة على المستوى القاري، لاسيما بعد استعداداته الجيدة في معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا والمعسكر الداخلي في المنطقة الشرقية والمشاركة في طواف إندونيسيا، والختام بالتدريبات المكثفة في مضمار زايد الدولي بالشارقة.

ويترأس بعثة دراجات الإمارات التي وصلت إلى نيودلهي أول من أمس الأمين العام المساعد نايف عبدالعزيز جكة، وتضم الإداري حسين الحمادي، والمدرب بدر محمد ميرزا، ومساعده شريف عبدالله، والفنيين جون ومايكل، ونجوم المنتخب الأول: يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف وجابر المنصوري، وثنائي منتخب الشباب راشد المنصوري ومحمد اليعقوبي.