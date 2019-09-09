الامارات | الوصل ينعى عبدالعزيز النعيمي

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينعى عبدالعزيز النعيمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت شركة الوصل لكرة القدم، وفاة لاعب «الإمبراطور» السابق، عبدالعزيز عبدالله النعيمي، الذي وافته المنية، أمس، إذ أقيمت صلاة الجنازة في جامع الشهداء بجانب مقبرة القصيص.

ويعد النعيمي من نجوم فريق كرة القدم الوصلاوي في فترة الثمانينات، وأسهم في حصول «الإمبراطور» على العديد من البطولات.

ولعب النعيمي مع منتخب الشباب، وبعد اعتزاله الكرة توجه إلى التحكيم، وهو من أسرة كروية، إذ إنه شقيق الحَكَم الدولي السابق سعيد عبدالله، والمدرب الراحل إبراهيم عبدالله.