الامارات | موسم التايكواندو ينطلق 12 أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن موسم التايكواندو ينطلق 12 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد التايكواندو أن الموسم الجديد 2019-2020 سينطلق يوم 12 أكتوبر المقبل، وسيشمل تنظيم 15 بطولة.

جاء ذلك خلال اللقاء التنويري الذي عقد في فندق بلو دايموند في الفجيرة، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العميد أحمد حمدان الزيودي، ونائبه زايد السويدي، والأمين العام راشد الخديم، والأعضاء، إضافة الى مدربي ومسؤولي الفرق والاندية والمنتخبات والإداريين، وحكام التايكواندو.

وقال رئيس الاتحاد لـ«الإمارات اليوم»: «تم خلال اللقاء التنويري شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لمسابقات الموسم المقبل، واقامة ورشة عمل عن آلية التسجيل الإلكتروني على موقع الاتحاد الرسمي ومناقشة أمور اللعبة والعمل على تطويرها، إضافة الى الرد على التساؤلات الفنية المتعلقة بأجندة الموسم المقبل ومواعيدها ومكان إقامتها وكل ما يتعلق بها»، وأشاد بأصحاب الانجازات من اللاعبين، مثنياً على الجهود التدريبية التي بذلها المدربون والإداريون.