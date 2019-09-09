الامارات | 11 ميدالية ملونة لسباحة الإمارات في افتتاح «خليجي الكويت»

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ميدالية ملونة لسباحة الإمارات في افتتاح «خليجي الكويت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل منتخب الإمارات للسباحة للناشئين والأشبال على 11 ميدالية ملونة في أول أيام بطولة الألعاب المائية رقم 27 لدول مجلس التعاون الخليجي المقامة في الكويت، ليحتل المركز الثالث في الترتيب العام، حيث نجح يوسف المطروشي وسالم غالب في إحراز ذهبيتين في الفترة الصباحية، ثم أضافوا ثلاث ذهبيات في الفترة المسائية لليوم الأول عن طريق السباحين نفسيهما، إضافة إلى محمد راشد الحمادي، كما حقق المنتخب ثلاث فضيات عن طريق محمد الكويتي، وعبدالله بن غنام، وسيف البلوشي، وفضية التتابع 100 متر حرة، إضافة إلى برونزيتين عن طريق محمد الكويتي وسعيد بارون.

وأشاد رئيس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد عبدالله مبارك الزحمي، في تصريح صحافي، بالنتائج الإيجابية التي تحققت في اليوم الأول وعدد الميداليات والأرقام الجيدة أيضاً في منافسة قوية، وتواجد ستة منتخبات خليجية في البطولة. وتمنى الزحمي أن يواصل السباحون نجاحهم في رفع علم الدولة عالياً وتحقيق نتائج إيجابية.