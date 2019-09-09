ركلة الجزاء تحسم فوز إيطاليا على فنلندا بتوقيع جورجينهو

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الأحد 8 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لإيطاليا ، لكنهم عادوا من فنلندا برصيد ثلاث نقاط بفضل هدفي تشيرو إيموبيلي و جورجينهو، سجل الأخير ضربة جزاء في وقت متأخر لإلغاء ركلة جزاء من تيمو بوكي وانتصار 2-1 يعزز مكانه في المجموعة جي المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا 2020.



كان الأمر صعبًا من إيطاليا ، حيث ضغطت فنلندا على الأزوري ، ولم تسمح أبداً لرجال روبرتو مانشيني بالاستقرار.

ثم جاءت لحظة قلبية لأزوري عندما تم إسقاط زاوية سولي فيزانين عبر المربع المكون من ست ساحات في طريق ألبين جرانلوند الذي لم يكن بإمكانه سوى الضغط على العارضة.

أصبحت الليلة أكثر تعقيدًا بالنسبة لإيطاليا حيث اضطر إيمرسون بالميري لإصابة في أوتار الركبة عقب أثر قدمه مع بوكي.

أحرز الجانبان جهوداً جيدة في المرمى ، حيث سدد فرانشيسكو أكيربي تسديدة من جلين كامارا في البداية ، بعد خطأ من جورنيهو.

ثم تم إنقاذ صاروخ ستيفانو سينسي بخبرة من قبل لوكا هراديكي حيث بدا أنه متجه إلى الزاوية العليا.

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قبل نهاية الشوط الأول ، وجدت كرة عرضية منخفضة من نيكولو باريلا فيديريكو تشيزا ، لكن هاراديكي أنكرها.

بعد الاستراحة ، كان تيمو بوكي مرة أخرى الخطر الرئيسي لفنلندا ولعب في المرمى ، لكنه انتقد هدف جيانلويجي دوناروما.

ومع ذلك ، فقد تحقق هذا الاختراق قبل ساعة واحدة فقط عندما أخذ صليب تشيسا انحرافًا عن بولس أراجوري في طريق إيموبيل الذي قاد إلى أرضه أول هدف دولي له منذ سبتمبر 2017.

لم يستمر التقدم طويلاً حيث تم سحب بوكي من قبل سينسي في منطقة الجزاء وأشار الحكم الاسكتلندي روبرت مادن إلى الموقع.

ثم صعد رجل من مدينة نورويتش وقام بالبندقية وسط المركز ، دوناريوما.

استعادت إيطاليا زمام المبادرة عندما تعامل مع فايسانين لاعب فينلدا مع تسديدة باريلا في منطقة الجزاء ، مما أدى إلى ركلة جزاء أخرى.

هذه المرة دخل جورنيهو في الركن الأيمن لهدفه الثاني على الإطلاق من أجل أزوري وللفوز الصعب.