الزمالك بطلا لكأس مصر بثلاثية بيراميدز

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)تُوِّج فريق الزمالك بلقب كأس مصر للمرة الــ27 في تاريخه والثانية علي التوالي بعد تغلبه على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على استاد الجيش المصري ببرج العرب.
سجَّل أهداف الزمالك اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة (52)، واللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقتين (63) و(84) من عمر المباراة.
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