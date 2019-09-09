الحكم الدولي أمين يتألق في العربية

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جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة) تألق الحكم السعودي الدولي سامي أمين في قيادة مواجهة المنتخبين البحريني والجزائري ضمن البطولة العربية الخامسة عشرة للناشئين التي تستضيفها الأردن. تألق الحكم السعودي الدولي سامي أمين في قيادة مواجهة المنتخبين البحريني والجزائري ضمن البطولة العربية الخامسة عشرة للناشئين التي تستضيفها الأردن. ولفت أمين الأنظار بعد ترشيحه لقيادة المباراة التي حفلت بالندية والإثارة، وخرج بها إلى بر الأمان من خلال قراراته الإيجابية وأدائه المميز ليضع بصمة في البطولة وتزداد حظوظه في قيادة مواجهات مهمة في الأدوار الإقصائية.



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