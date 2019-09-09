شكرا لقرائتكم خالد الغندور: ميتشو مدرب صاحب شخصية وجروس كسب الكونفدرالية بالحظ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن ميتشو المدير الفنى للزمالك بات يملك شخصية قوية للتوويج مع الفريق الأبيض بالبطولات فى الفترة المقبلة. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" ميتشو 4 مباريات واتضح أنه يملك شخصية قوية" موضحا أن جروس المدير الفنى الأسبق للأبيض توج االكونفدرالية بالحظ احقاقا للحق. توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب..

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