شكرا لقرائتكم الأشعة الطبية تثبت إصابة إسلام رشدى لاعب الجونة بالرباط الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اثبتت الأشعة التي أجراها إسلام رشدي لاعب الجونة اصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة الأمر الذي سيحتاج للعلاج لمدة لن تقل عن 9 أشهر بعد اجرائه للجراحة العاجلة. وتعرض إسلام رشدي للإصابة فى مباراة الجونة والمقاصة الودية التي أقيمت أمس السبت ليغادر اللاعب المبارالة متأثراً بإصابته، ولعب إسلام رشدي فى عددة أندية أبرزها الأهلى قبل أن يستقر به الحال فى الجونة.

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