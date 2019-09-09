شكرا لقرائتكم خالد الغندور "يعاير" مدير الكرة بالأهلى بالرقم 3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد الإعلامى خالد الغندور على مقولة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى الشهيرة :" تعال نكسبلك اللي كسبك".
قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" سيد عبد الحفيظ قال قبل كده تعال نكسبلك اللي كسبك، وربنا أراد يخسروا 3 من الترجي و5 من صنداونز، ونكسب بيراميدز اللي كسبهم 3 مرات
توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب..
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