شكرا لقرائتكم خالد الغندور "يعاير" مدير الكرة بالأهلى بالرقم 3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الإعلامى خالد الغندور على مقولة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى الشهيرة :" تعال نكسبلك اللي كسبك".

قال الغندور خلال تقديمه برنامج الزمالك اليوم :" سيد عبد الحفيظ قال قبل كده تعال نكسبلك اللي كسبك، وربنا أراد يخسروا 3 من الترجي و5 من صنداونز، ونكسب بيراميدز اللي كسبهم 3 مرات

توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب..