شكرا لقرائتكم الزمالك بعد ثلاثية بيراميدز: لما تتغلب 3 تعالالنا وإحنا نكسبلك اللى غلبك 3... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرد نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" على فوز الأبيض على بيراميدز بثلاثية نظيفة والتتويج بكأس مصر. ونشر الزمالك صورة لمبارة اليوم على صفحة "تويتر" معلقا عليها :" لما تتغلب 3 تعالالنا وإحنا نكسبلك اللي غلبك 3 (أقوال مأثورة". Advertisements توج الزماك بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه بعد فوزه على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالمباراة النهائية على ستاد برج العرب.



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